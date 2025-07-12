أبرزهم مانشستر يونايتد، 3 أندية إنجليزية تتصارع على ضم صخرة دفاع أتالانتا

دخل نادي مانشستر يونايتد، في سباق التعاقد مع نجم دفاع فريق أتالانتا الإيطالي، جورجيو سكالفيني، لينافس بذلك نيوكاسل وتوتنهام، على ضم المدافع الواعد.

سكالفيني يثير صراعا بين أندية الدوري الإنجليزي

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن الثلاثي الإنجليزي يضع اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، على رأس قائمة أهدافهم الدفاعية، بعد ظهوره المميز مع أتالانتا خلال الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة التعاقد مع سكالفيني، نحو 50 مليون إسترليني، وهو مبلغ قد يشعل المنافسة بين الأندية الراغبة في تدعيم خطوطها الخلفية، بلاعب شاب يمتلك خبرة جيدة في البطولات الأوروبية.

ولفت سكالفيني، الأنظار بشدة مع أتالانتا، وشارك أيضًا مع المنتخب الإيطالي، مما جعله هدفًا رئيسيًا لعدة أندية كبرى تبحث عن مشروع طويل الأمد، في مركز قلب الدفاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.