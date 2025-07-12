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رياضة

أبرزهم مانشستر يونايتد، 3 أندية إنجليزية تتصارع على ضم صخرة دفاع أتالانتا

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

دخل نادي مانشستر يونايتد، في سباق التعاقد مع نجم دفاع فريق أتالانتا الإيطالي، جورجيو سكالفيني، لينافس بذلك نيوكاسل وتوتنهام، على ضم المدافع الواعد.

سكالفيني يثير صراعا بين أندية الدوري الإنجليزي 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن الثلاثي الإنجليزي يضع اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، على رأس قائمة أهدافهم الدفاعية، بعد ظهوره المميز مع أتالانتا خلال الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة التعاقد مع سكالفيني، نحو 50 مليون إسترليني، وهو مبلغ قد يشعل المنافسة بين الأندية الراغبة في تدعيم خطوطها الخلفية، بلاعب شاب يمتلك خبرة جيدة في البطولات الأوروبية.

ولفت سكالفيني، الأنظار بشدة مع أتالانتا، وشارك أيضًا مع المنتخب الإيطالي، مما جعله هدفًا رئيسيًا لعدة أندية كبرى تبحث عن مشروع طويل الأمد، في مركز قلب الدفاع.

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