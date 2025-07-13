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رياضة

بطل الدوري الإسكتلندي ينقذ مالاسيا من جحيم مانشستر يونايتد بمبلغ زهيد

مالاسيا،فيتو
مالاسيا،فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الهولندي تايريل مالاسيا سيحصل على فرصة للهروب من جحيم مانشستر يونايتد بعد فترة صعبة مع الفريق.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، أبدى سلتيك اهتمامه بضم الظهير الأيسر الهولندي.


وأضافت الصحيفة أن صفقة انتقال مالاسيا إلى بطل الدوري الإسكتلندي قد تتم مقابل 3.2 مليون جنيه إسترليني فقط، وهو ما سيساعد مان يونايتد على تجنب تكبد أي خسائر تتعلق بقواعد الربحية والاستدامة المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

المدافع البالغ من العمر 24 عامًا انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من فينورد الهولندي في صيف 2022 مقابل حوالي 13 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه داخل تشكيلة الفريق الأساسية، كما تعرض لعدة إصابات أبعدته عن المشاركة بشكل منتظم الموسم الماضي.

ومع استمرار معاناته مع الشياطين الحمر، يبدو أن رحيله هذا الصيف بات الخيار الأمثل للأطراف كافة، حيث يطمح مالاسيا للعودة إلى مستواه السابق، بينما يتطلع مانشستر يونايتد لتقليص قائمته وتوفير سيولة مالية لدعم صفقات أخرى.

يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض فترة إعادة بناء موسعة تحت قيادة المدرب روبن أموريم، وقد وضع أكثر من اسم في قائمة الراحلين عن الفريق هذا الصيف.

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