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رياضة

مانشستر يونايتد يسهل لـ ريال مدريد إتمام صفقة من الدوري البرتغالي

ريال مدريد
ريال مدريد

 توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب ألفارو كاريراس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأعلن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ريال مدريد أنهى الاتفاق بنجاح مع بنفيكا، مشيرًا إلى أن كاريراس أصبح "لاعبًا جديدًا في ريال مدريد"، وسيسافر إلى العاصمة الإسبانية.


وأضاف رومانو أن ريال مدريد حجز بالفعل موعدًا لإجراء الفحوصات الطبية للاعب، تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي، بعد أن حصل كاريراس على إذن السفر من ناديه.

وأوضح خبير سوق الانتقالات أن مانشستر يونايتد، الذي كان يمتلك خيار إعادة شراء كاريراس بموجب بند في عقده السابق، أبلغ الطرفين رسميًا بأنه لن يفعل هذا الخيار، ما مهّد الطريق أمام انتقاله إلى ريال مدريد.

وستبلغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو تُدفع على أقساط لصالح بنفيكا، بحسب ما أكده فابريزيو رومانو.

وودع ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية بالخسارة أمام باريس سان جيرمان 4-0 بالدور نصف النهائي.

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