بايرن ميونخ يقدم عرضا لضم لويس دياز

توترت العلاقة بين الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي، وفريقه وسط تكهنات حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن نادي بايرن ميونخ الألماني قدم عرضًا أوليًا بقيمة 52 مليون يورو للتعاقد مع لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة أن المبلغ يبقى أقل بكثير من المطالب المالية لليفربول، التي تقدر بـ80 مليون يورو.

ويملك اللاعب عقدًا ساريًا حتى عام 2027 مع الريدز، في وقت فتحت فيه عدة أندية كبرى خطوط التواصل معه، أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ والنصر السعودي.

ليفربول يحدد سعر بيع لويس دياز

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رغم هذا الاهتمام الواسع، لا ينوي ليفربول التفريط في خدمات جناحه المميز بأقل من 80 مليون يورو في الوقت الحالي".

من جانبه، كشف دياز قبل مغادرته مسقط رأسه في بارانكيا، أن النقاشات جارية بينه وإدارة النادي، قائلا: "نحن في مفاوضات مع النادي، ونتحدث، والأمر الآن يتعلق باتخاذ أفضل قرار".

ومن المنتظر أن تتسارع التطورات خلال الأسبوع الجاري في مدينة ليفربول، حيث أفاد الصحفي الكولومبي بايب سييرا، المتخصص في سوق الانتقالات والمقرب من ممثلي دياز بأن اللاعب سيقدم إنذارًا حاسمًا لإدارة ناديه.

دياز يرغب في البقاء مع ليفربول بشرط زيادة عقده

وقال سييرا: "لويس دياز سيبلغ ليفربول هذا الأسبوع بأنه يرغب في البقاء شرط تحسين عقده، لكن إذا لم يحدث ذلك فسيطلب السماح له بالرحيل فورًا".

ورغم التكهنات بشأن وجهته المقبلة، أوضح سييرا أن دياز لم يتوصل لأي اتفاق مع بايرن ميونخ حتى اللحظة، مؤكدًا أن ما نُشر بهذا الصدد لا أساس له.

وكشف الصحفي الكولومبي عن سبب تشدد اللاعب في مطالبه المالية، موضحًا: "في ليفربول، يحتل دياز المركز الـ16 في جدول الرواتب، وإذا انتقل إلى برشلونة بنفس الراتب سيتراجع ترتيبه إلى المركز 22، وفي بايرن سيكون في المركز 20. من الطبيعي أن يطلب زيادة لأنه يتلقى عروضًا تصل إلى 3 أضعاف راتبه الحالي".

لويس دياز يرفض عرض النصر السعودي

أما بشأن الانتقال النصر السعودي، فقد أكد سييرا أن دياز لا يعتبر هذا العرض أولوية في الوقت الراهن، حيث يفضل اللاعب الاستمرار في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.

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