رسالة مودريتش إلى جماهير ريال مدريد بعد رحلة الـ13 عاما

تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عبر منصات ريال مدريد الرسمية، في لقاء وداعي لجماهير الميرنجي، بعد نهاية رحلته مع الفريق، والتي دامت 13 عامًا.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ريال مدريد، قال مودريتش "فلورنتينو بيريز رئيس الريال، كان شخصًا مهمًّا بالنسبة إليَّ، أولًا لأنه هو من جلبني إلى هنا، ومنذ تلك اللحظة كان صاحب تأثير كبير في، حيث كان يعاملني دائمًا بطريقة رائعة".



وأضاف "يمكنني القول الآن إنه كان يعاملني بشكل مختلف، وأظن أن هذا ظهر في آخر مباراة لي، حيث لم يسبق لي أن رأيته يبكي".



وأكد الدولي الكرواتي أن رحلته مع الملكي، منحته الكثير من المشاعر المختلطة والتي لا تنسى، مضيفًا "ما عشته هنا جعلني أكثر سعادة، وبالعودة لما حققته هنا، أشعر بفرحة غامرة".

وتابع "في ريال مدريد، تطورت كلاعب وكشخص، فالملكي منحني كل شيء في كرة القدم، ولهذا سأظل ممتنا له طوال حياتي، وسأبقى دائما مشجعا للميرنجي".

وبسؤاله عن أكثر لحظة خالدة في ذاكرته، أجاب مودريتش "من الصعب اختيار واحدة من بين الكثير من اللحظات الرائعة التي عشتها هنا، لكنني أريد تذكر العاشرة دومًا، لأنها كانت نقطة البداية لكل شيء".

وأتم "لقد كانت لحظة الهيمنة لمدة 12 أو 13 سنة، مما مكننا من حصد 6 ألقاب دوري أبطال في 10 سنوات، والطريقة التي توجنا بها تعكس هوية الريال".

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