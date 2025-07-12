السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم محمد شكري

محمد شكري
محمد شكري

أنهي النادي الأهلي اتفاقه مع فريق سيرامكيا كليوباترا للتعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

و يسعي الأهلي لتدعيم الجبهة اليسري  بعد رحيل المغربي يحيى عطية الله، وقبله التونسي علي معلول.

معلومات عن محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة  

1ـ ولد في 6 يوليو عام 1999 أي يبلغ من العمر 25 عاما. 

2ـ بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. 

3ـ يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

4ـ تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال فترة قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

5ـ توج مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر. 

6ـ انتقل إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة، من يناير 2021 وحتى صيف 2022، وشارك معهم في 17 مباراة، وسجل هدفا وحيدا.  

7ـ انضم إلى سيراميكا كليوباترا مع انطلاق موسم 2022-2023، وتوج معهم بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث مرات. 

8ـ شارك في 58 مباراة بقميص سيراميكا، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفا. 

9ـ تم استدعاؤه لمعسكر منتخب مصر الأول في مارس 2024 بقيادة المدير الفني حسام حسن، وشارك كبديل في مباراة مصر الودية أمام نيوزيلندا، وهي أول مشاركة دولية له. 

10ـ تعرض لقطع في الرباط الصليبي يوم 14 أبريل 2024 أمام المصري البورسعيدي قبل أن يعود للملاعب هذا الموسم أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكنه ظل بديلا.

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