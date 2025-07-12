ديزني+ تكشف عن البرومو التشويقي لمسلسل "Twelve" (فيديو)

كشف مسلسل الخيال والإثارة الكوري "Twelve" (اثنا عشر) من إنتاج ديزني+ عن لمحة جديدة ومشوقة من قصته المليئة بالأكشن والدراما، والتي تُنذر بمعركة ملحمية بين الخير والشر.

المسلسل المكون من 8 حلقات والمقرر عرضه لأول مرة في 23 أغسطس، يستوحي أحداثه من الأبراج الشرقية الاثني عشر، ليقدم قصة فريدة عن ملائكة تعيش بين البشر لحماية العالم.

مسلسل Twelve

يروي مسلسل "Twelve" قصة اثني عشر ملاكًا يعيشون في عالم البشر بأجساد إنسانية، مهمتهم الأساسية هي حماية شبه الجزيرة الكورية من الأرواح الشريرة. في حقبة سابقة، تمكنت هذه الملائكة، بعد تضحيات جسيمة، من احتواء قوى الظلام داخل "أبواب الجحيم"، مما أرسى فترة من السلام. ولكن مع عودة الأرواح الشريرة إلى الوجود، يعود معها شبح الفوضى الذي يهدد بتدمير كل شيء.

الإعلان التشويقي لمسلسل Twelve

ويُفتتح الإعلان التشويقي بمشهد مؤثر يُظهر تاي سان (ما دونغ سوك)، أحد الملائكة الثمانية المتبقين الذين يعيشون حياة هادئة في عالم البشر بعد أن فقدوا أربعة من رفاقهم في المعركة القديمة ضد الظلام. إلا أن هذا الهدوء يتلاشى مع ظهور سا مين (كيم تشان هيونغ)، الذي يعمد إلى إيقاظ القوة الشريرة الجبارة أوغوي (بارك هيونغ سيك).

وفي إشارة واضحة إلى المصير المظلم القادم، يُعلن سا مين بلهجة شؤم: "الآن، سأحوّل العالم إلى جحيم، وسأحوّل جميع البشر إلى أرواح شريرة". وعلى الرغم من أن تاي سان والملائكة الآخرين كانوا قد تعهدوا بعدم التدخل في شؤون البشر ويساورهم الشك حول قدرتهم على هزيمة أوغوي هذه المرة، إلا أن ما روك (سونغ دونغ إيل)، وهو مدير الملائكة الاثني عشر، يُذكّرهم بهدفهم الأسمى، مؤكدًا: "سبب وجودنا هو مساعدة العالم البشري".

يستعرض الجزء المتبقي من الإعلان التشويقي مشاهد مليئة بالإثارة تُبرز القدرات الفريدة لكل ملاك. وفي لقطة مؤثرة، يُظهر أوغوي جناحيه بشكل درامي، ما يُشير إلى أنه لن يكون خصمًا سهلًا. يترك هذا المشهد المشاهدين يتساءلون: هل سيتمكن الملائكة من استعادة قوتهم وحماية العالم مرة أخرى من هذه الكارثة الوشيكة؟

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