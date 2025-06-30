ديزني+ تكشف موعد عرض المسلسل الكوري "Twelve"

أعلنت ديزني+ اليوم، أن مسلسلها الكوري الجديد المنتظر "Twelve" سيبدأ عرضه في 23 أغسطس المقبل، ليُقدم للمشاهدين دراما مشوقة ومثيرة عن الأبطال الخارقين المستوحاة من الأبراج الشرقية الاثني عشر.

المسلسل المكون من 8 حلقات سيُعرض حصريًا على Disney+ وبالتزامن على قناة KBS2.

قصة دراما Twelve

يروي مسلسل "Twelve" قصة اثني عشر ملاكًا يعيشون في عالم البشر متنكرين في هيئة بشر، مهمتهم الأساسية هي حماية شبه الجزيرة الكورية من الأرواح الشريرة. في غابر الأزمان، تمكنت الملائكة بصعوبة بالغة من حصار قوى الشر داخل أبواب الجحيم بفضل تضحياتهم العظيمة، مما أرسى دعائم السلام. إلا أن هذا السلام سرعان ما يتبدد مع استيقاظ الأرواح الشريرة من سباتها، لتعود الفوضى وتهدد العالم البشري من جديد.

كوكبة من النجوم تزين "اثنا عشر"

يجذب المسلسل اهتمامًا واسعًا بفضل طاقمه المرصع بالنجوم، والذي يضم نخبة من ألمع نجوم كوريا، يتصدر القائمة ما دونغ سوك، بارك هيونغ سيك، سيو إن غوك، سونغ دونغ إيل، لي جو بين، غو كيو بيل، كانغ مينا، سونغ يو بين، آن جي هي، وريجينا لي.

ويقوم ما دونغ سوك في دور تاي سان وهو قائد الملائكة الاثني عشر، الذي يرمز إلى النمر. بعد أن أمضى زمنًا طويلًا في حماية العالم البشري، يتحد مجددًا مع الملائكة لمواجهة الشر الذي تحرر من الختم القديم الذي وُضع قبل آلاف السنين.

بينما يؤدي بارك هيونغ سيك في دور أوغوي ويرمز إلى الغراب، وهو تجسيد لقوة الشر التي استيقظت من ختمها، وسيو إن غوك في دور وون سونغ والذي يرمز إلى القرد، وهو شخصية ماكرة وبارعة في الخداع، يحلم بأن يصبح القائد التالي بعد تاي سان.

ويلعب لي جو بين دور مير، وهو الملاك الذي يرمز إلى التنين، ويعيش بقواه الخاصة المختومة نتيجة معركة طاحنة دارت رحاها قبل آلاف السنين، بينما يظهر غو كيو بيل في دور دون يي، الملاك الذي يرمز إلى الخنزير، ويعمل كممرض في عيادة للطب الشرقي، ويقدم المساعدة للملاك بانغ وول (الذي يرمز إلى الأفعى)، ويفاجئ الجميع برشاقته الاستثنائية في المعارك.

ويظهر كانغ مينا في دور غانغ جي الملاك الذي يرمز إلى الكلب، ويتمتع بسرعة بديهة مذهلة في المعارك وقلب دافئ، وهو عازم دائمًا على حماية البشر، وسونغ يو بين في دور جوي دول، الملاك الذي يرمز إلى الفأر. يتميز بذكائه الحاد وسرعة البديهة، ويلعب دورًا محوريًا في عمليات الملائكة الاثني عشر.

بينما آن جي هي في دور مال سوك، الملاك الذي يرمز إلى الحصان، وتقدم مشاهد حركة مذهلة تبرز قدراتها القتالية، وريجينا لي في دور بانغ وول، الملاك الذي يرمز إلى الثعبان، في أول ظهور رسمي لها كممثلة. تعمل بانغ وول كطبيبة في الطب الشرقي، تعالج جميع الأمراض البشرية بمهارات طبية قديمة.

وسونغ دونغ إيل في دور ما روك، إنسان ذو قدرات خاصة اختارته الآلهة، وهو مدير الملائكة الاثني عشر. يقف ماروك إلى جانب الملائكة الاثني عشر، ويساعدهم في حماية البشرية والعالم.

من المتوقع أن يقدم مسلسل "اثنا عشر" تجربة مشاهدة فريدة وممتعة لمحبي الدراما الكورية، خاصة مع قصته المثيرة وطاقم الممثلين المميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.