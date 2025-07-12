أعراض أورام الثدي ومتى تدل على حالة طبية خطيرة

يعتبر الوعي بـأعراض ورم الثدي خطوة حاسمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يزيد بدوره من فرص العلاج الناجح. بينما لا تشير جميع كتل الثدي أو التغيرات إلى وجود سرطان، إلا أن معرفة العلامات التي تستدعي القلق أمر بالغ الأهمية لكل امرأة.

أعراض ورم الثدي الشائعة

تتنوع أعراض أورام الثدي، سواء كانت حميدة أو خبيثة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ومن أبرزها:

الكتلة أو التورم: يعد وجود كتلة جديدة أو منطقة سميكة في الثدي أو تحت الإبط هو العرض الأكثر شيوعًا. قد تكون هذه الكتلة غير مؤلمة، صلبة، أو ذات حواف غير منتظمة، ولكنها قد تكون أيضًا ناعمة أو مستديرة أو حتى مؤلمة.

تغيرات في حجم أو شكل الثدي: أي اختلاف ملحوظ في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما.

تغيرات في جلد الثدي:

التنقير أو التجعد (جلد البرتقال): قد يصبح جلد الثدي غائرًا أو مجعدًا يشبه قشرة البرتقال.

الاحمرار أو التورم: تغير في لون الجلد ليصبح أحمر أو وردي أو داكن، أو ظهور كدمات غير مبررة.

التقشير أو التوسف أو التشققات: ظهور تقشير أو تهيج أو تقرحات في جلد الثدي أو حول الحلمة.

تغيرات في الحلمة:

انقلاب الحلمة للداخل: تحول الحلمة إلى الداخل بدلًا من بروزها.

إفرازات من الحلمة: خروج إفرازات غير حليبية من الحلمة، قد تكون شفافة أو دموية أو صفراء أو خضراء أو بنية داكنة أو سوداء.

طفح جلدي أو تقشر حول الحلمة: ظهور طفح جلدي أو تقشير أو تيبس على الحلمة أو الهالة المحيطة بها.

ألم في الثدي أو الإبط: على الرغم من أن الألم عادة ما يكون أقل شيوعًا كعرض وحيد لسرطان الثدي، إلا أن الألم المستمر في منطقة معينة من الثدي أو الإبط يستدعي الفحص.

تورم في العقد اللمفاوية: قد يحدث تورم في الغدد اللمفاوية تحت الإبط أو فوق عظم الترقوة.

متى تكون أعراض ورم الثدي خطيرة؟

من المهم التأكيد أن العديد من هذه الأعراض يمكن أن تكون ناتجة عن حالات حميدة غير سرطانية مثل الكيسات الليفية أو التكيسات أو الالتهابات. ومع ذلك، هناك علامات معينة تزيد من احتمالية أن يكون الورم أو التغير خطيرًا وتتطلب مراجعة فورية للطبيب:

الكتلة الصلبة والثابتة: إذا كانت الكتلة جديدة، صلبة، وغير متحركة تحت الجلد، خاصة إذا كانت غير مؤلمة وذات حواف غير منتظمة.

استمرار الكتلة أو تفاقمها: إذا لم تختفِ الكتلة خلال 4 إلى 6 أسابيع، أو إذا زاد حجمها أو تغير ملمسها.

إفرازات دموية أو شفافة من الحلمة: أي إفرازات غير طبيعية من الحلمة، خاصة إذا كانت دموية أو شفافة، يجب تقييمها على الفور.

انقلاب الحلمة حديثًا: إذا كانت الحلمة طبيعية ثم أصبحت مقلوبة للداخل مؤخرًا.

تغيرات جلدية واضحة ومفاجئة: مثل ظهور تنقير شديد في الجلد يشبه قشرة البرتقال، أو احمرار وتورم مفاجئ وسريع في الثدي (والذي قد يشير إلى سرطان الثدي الالتهابي).

تورم الغدد اللمفاوية تحت الإبط أو في منطقة الترقوة بشكل ملحوظ: هذا قد يشير إلى انتشار السرطان إلى العقد اللمفاوية.

ألم مستمر ومحدد في منطقة واحدة: على الرغم من أن الألم غالبًا لا يكون العرض الوحيد للسرطان، إلا أن الألم الذي لا يزول ويركز في نقطة واحدة يستدعي الفحص.

أهمية الكشف المبكر لاورام الثدي

يعتبر الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو المفتاح لزيادة فرص الشفاء. لذلك، يُنصح بالآتي:

الفحص الذاتي للثدي: يجب على النساء إجراء فحص ذاتي شهري للثدي للتعرف على أي تغييرات غير طبيعية.

الفحص السريري: زيارة الطبيب لإجراء فحص سريري للثدي بانتظام.

تصوير الثدي بالأشعة (الماموجرام): يعتبر الماموجرام أداة فعالة للكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى قبل ظهور أي أعراض واضحة، وينصح به للنساء فوق سن الأربعين أو حسب توصية الطبيب.

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