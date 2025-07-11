5 أعراض للإصابة بسرطان المرارة النادر، احذر منها

سرطان المرارة، على الرغم من ندرته، يعد سرطان المرارة ورما خبيثا يتطور في المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد ويخزن العصارة الصفراوية.

سرطان المرارة

سرطان المرارة يجعل الكشف المبكر عنه صعبًا ومعقدًا، على الرغم من أن الأعراض الشائعة لسرطان المرارة تشمل ألمًا في البطن وغثيانًا ويرقانًا، إلا أن بعض العلامات الأقل شيوعًا قد تشير أيضًا إلى وجوده بشكل خفي وفقا لموقع Times of india.

الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية، وإذا تم اكتشافه في المرحلة الأولى، يمكن استئصال العضو (المرارة) تمامًا، ويمكن للمريض أن يعيش حياة طبيعية.

أعراض سرطان المرارة

تتضمن أعراض سرطان المرارة:

حكة جلدية مستمرة وغير مبررة



مع أن اليرقان عرض شائع نسبيًا لسرطان المرارة، إلا أن الحكة الجلدية الشديدة والمستمرة، دون أسباب معروفة، قد تسبب مشاكل، خاصةً إذا تفاقمت ليلًا.

يحدث هذا بسبب تراكم أملاح الصفراء في أنسجة الجسم، عندما يسد ورم القنوات الصفراوية ويمنع تصريف الصفراء بشكل صحيح. نتيجة لذلك، يبدأ الشخص بالشعور بحكة شديدة قبل أن يظهر اصفرار الجلد.

إذا كنت تعاني من حكة شديدة مصحوبة بمشاكل أخرى، فاستشر طبيبًا.

حكة مستمرة

بول داكن



تغيرات لون البول والبراز من العلامات الأولى غير النمطية لسرطان المرارة، حتى قبل الإصابة بالصفراء.

ويحدث هذا لأن انسداد القنوات الصفراوية بسبب الأورام يمنع مرور الصفراء إلى الأمعاء.

و يؤدي تراكم أملاح الصفراء في الدم إلى لون داكن للبول كما يؤدي غياب الصفراء في الأمعاء إلى براز شاحب أو بلون الطين، لأن الصفراء هي التي تحدد اللون البني الطبيعي للبراز. غالبًا ما تصاحب هذه التغيرات حكة شديدة.

كتلة ملحوظة في البطن



على الرغم من أنها تشعر عادةً في المراحل المتأخرة، إلا أن وجود كتلة مرئية في البطن قد يكون علامة تحذيرية لسرطان المرارة.

يحدث هذا عادةً إذا أصبحت المرارة منتفخة وكبيرة الحجم، بسبب انسداد القناة الصفراوية الممتلئة بالصفراء، أو إذا انتشر السرطان إلى أجزاء قريبة من الكبد متجاوزًا المرحلة الأولى ويمكن أيضًا اكتشاف هذه الكتلة من خلال فحوصات التصوير، مثل الموجات فوق الصوتية.

فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية

فقدان الوزن

قد يحدث فقدان الوزن نتيجةً لعوامل عديدة، ولكن إذا حدث دون سبب، أو عند عدم اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على الإصابة بسرطان المرارة.

يحدث فقدان الوزن نتيجةً لاضطراب شديد في العمليات الأيضية والهضمية في الجسم، عند وصول السرطان إلى مرحلة متقدمة. لهذا السبب، قد يشعر الشخص بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الشهية، يليه فقدان الوزن.

في حال حدوث فقدان كبير في الوزن، مصحوبًا بفقدان مستمر للشهية، دون سبب واضح، يجب استشارة الطبيب.

ألم مستمر أو إحساس بالسحب في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

يسبب سرطان المرارة ألمًا مزمنًا خفيفًا، أو إحساسًا بالسحب في الجزء العلوي الأيمن من البطن، بدلًا من الألم الحاد المعتاد الناتج عن حصوات المرارة.

يستمر هذا الإحساس كشعور ثابت قد يحدث على فترات، وقد ينتشر عبر الجزء العلوي من الظهر ولوح الكتف مع تقدم السرطان، قد لا يكون ألم البطن الخفيف مزعجًا للغاية وأقل إيلامًا من حصوات المرارة.

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