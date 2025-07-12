السبت 12 يوليو 2025
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أخبار مصر

فريق طبي بالزيتون التخصصي ينقذ 4 مصابين بعد تعرضهم لطلق ناري

مستشفي الزيتون التخصصي
مستشفي الزيتون التخصصي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى الزيتون التخصصي في إنقاذ 4 حالات بعد تعرضهم لطلق ناري.

وقالت وزارة الصحة إنه استقبلت طوارئ المستشفى 4 حالات بعد تعرضهم لطلق ناري، وتشكلت في الحال خلية عمل، وتم استدعاء trauma team في الحال.

أوضحت الوزارة أن الإصابات تضمنت:


1. رجل 62 عامًا يعاني من تجمع دموي إثر طلق ناري بالصدر، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة وتركيب أنبوبة صدرية ونقله إلى الرعاية المركزة.


2. رجل يبلغ من العمر 55 عامًا يعاني من طلق ناري بالكتف الأيمن، حيث تم التعامل معه فورًا وعمل الإسعافات الأولية وخياطة الجروح وهو في حالة مستقرة الآن.


3. شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يعاني من طلق ناري بالجانب الأيمن حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات معه وعمل الإسعافات الأولية وهو في حالة مستقرة الآن.


4.سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا تعاني من نزيف حاد ناتج عن طلق ناري في البطن، حيث تم التعامل مع الحالة من فحوصات وأشعة ونقل الدم وبلازما في الطوارئ، ثم نقلها فورًا إلى قســـم العمليات، وعمل استكشاف بالبطن الذي أسفر عن استئصال جزء من الأمعاء، واستئصال قناة فالوب اليمني وخروجها إلى الرعاية المركزة، وجميع علاماتها الحيوية مستقرة حاليًا.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى المنيرة العام، في إجراء جراحة نادرة لعلاج عيب خلقي بمستشفى المنيرة العام لطفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وقالت وزارة الصحة إنه أجريت عملية جراحية كبرى دقيقة لطفل عمره 15 عامًا، كان يعاني من عيب خلقي نادر يتمثل في غياب الخلايا العصبية في جزء من الأمعاء الغليظة، والتي تسبب مشكلات شديدة في حركة الأمعاء وعدم القدرة على التحكم في البراز.

وأكدت أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، وتم توصيل القولون بفتحة الشرج بهدف استعادة المسار الطبيعي للإخراج، وتم إنشاء فتحة براز جانبية بالأمعاء الدقيقة لدعم العملية وتحسين وظيفة الإخراج تدريجيًا.

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