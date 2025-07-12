بدء التقديم بمعاهد الرعاية الصحية الفنية للتمريض بالإسماعيلية اليوم

يبدأ اليوم السبت، فتح باب التقديم لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025/2026 فى محافظة الإسماعيلية.

فتح باب القبول لدفعة جديدة

وجاء ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية، حيث تم فتح باب القبول لدفعة جديدة لهذا العام ( فتيات فقط)، بمـعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بفرع الإسماعيلية، «معهد رعاية المجمع الطبي، معهد رعاية فايد» بنظام الدراسة لمدة خمس سنوات، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.

المجموع المطلوب للقبول

ويتم التقديم على مراحل وفقًا للمجموع، وفي حال اكتمال العدد المطلوب في أي مرحلة، سيتم إغلاق باب التقديم دون الحاجة للانتقال إلى مرحلة تالية، وذلك طبقًا للتنسيق الآتي:

(من 280 إلى 275 درجة): يبدأ التقديم لمدة ثلاثة أيام، من اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025م حتى الإثنين الموافق 14 يوليو 2025م.

(من 274.5 إلى 270 درجة): يبدأ التقديم لمدة ثلاثة أيام، من الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025م حتى الخميس الموافق 17 يوليو 2025م.

(من 269.5 إلى 265 درجة): يبدأ التقديم لمدة ثلاثة أيام، من السبت الموافق 19 يوليو 2025م حتى الإثنين الموافق 21 يوليو 2025م.

شروط التقديم بمعاهد الرعاية الصحية بالإسماعيلية

ـ يقبل معهد رعاية فايد الفنى للتمريض، ومعهد رعاية مجمع الاسماعيلية الطبي ( فتيات فقط ) لهذا العام

ـ سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبارات القبول

ـ يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمراحل التعليم الأساسي في نفس عام التقديم (2024/2025).

ـ يتم القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة مع ضرورة اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول والكشف الطبي

ويمكن استلام كراسة الشروط عن طريق ولى الأمر، ويبدأ تسليم الكراسات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 م وحتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة بكل معهد.

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