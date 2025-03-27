تحرير 271 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود في القرى والمدن، علي مدار يومين، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك في أسواق المحافظة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملات

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 271 مخالفة تموينية منها 96 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و175 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة كافة المخالفات إلى الأجهزة الأمنية لحالتها إلى النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة تحفظت علي 2500 كيلو زبدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ انتاج أو انتهاء، و 4700 عبوة ( لوليتا، بسكوت، مشروبات غازية ) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 48 شيكارة دقيق مخابز زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام قبل تهريبها الي السوق السوداء، و١٣٠ علبة مشروبات غازية متنوعة منتهية الصلاحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار.

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