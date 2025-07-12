التحفظ علي 3.3 أطنان زيت طعام مستعمل قبل إعادة طرحها بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي الأسواق والطرق العامة

وقال سامح شبل عبدالرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة 3300 كيلو زيت طعام مستعمل منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وبدون أي مستندات دالة علي وجهته، أو طريقة إعادة تدويره، ويبدو أنهم كانوا يستعدون لإعادة تعبئته بعد المعالجة، وطرحه مرة أخري المستهلك، ما يشكل خطورة داهمة علي الصحة العامة، وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات والمتهمين، وجار العرض علي النيابة المختصة.

تكثيف الحملات علي الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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