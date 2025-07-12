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محافظات

أسعار الدواجن اليوم السبت 12-7-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

سجلت أسواق الفيوم، زيادة في أسعار الفراخ  البيضاء،إنتاج المزارع، اليوم السبت، وبلغت الزيادة 5 جنيهات، وتراوحت الأسعار ما بين  70 و80 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 حنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها،  وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 180  و 190 جنيها ، وفي السوبر ماركت 200 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 80 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135  جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه،  كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الاجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 30 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت (آخر تحديث)

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 12 يوليو 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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