إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي

أُصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند مزلقان زكي اتجاه بنها، بمحافظة القليوبية.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر – إسكندرية الزراعي

تلقى مدير امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قها، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند مزلقان زكي اتجاه بنها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من إسلام ع.، 43 عامًا،عامر ا.، 38 عامًا، محمد س.، 30 عامًا – مقيم بمركز منيا القمح تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.



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