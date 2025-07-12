السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي

انقلاب سيارة بالطريق
انقلاب سيارة بالطريق الزراعي،فيتو

أُصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند مزلقان زكي اتجاه بنها، بمحافظة القليوبية.

بسبب عدم استكمال الأوراق، استبعاد مرشحين من المتقدمين لانتخابات الشيوخ في القليوبية

خدمات المواطنين كانت هتتعطل، تدخل عاجل لمحافظ القليوبية لمنع فصل التيار الكهربائي عن بنها

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر – إسكندرية الزراعي

 

تلقى مدير امن القليوبية إخطارا من  قسم شرطة قها، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند مزلقان زكي اتجاه بنها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من إسلام ع.، 43 عامًا،عامر ا.، 38 عامًا، محمد س.، 30 عامًا – مقيم بمركز منيا القمح تم  تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

خدمات المواطنين كانت هتتعطل، تدخل عاجل لمحافظ القليوبية لمنع فصل التيار الكهربائي عن بنها

محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمي

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

محافظ القليوبية يوجه بإنشاء خريطة تفاعلية شاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين

الأكثر قراءة

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

بسبب بتروجت، الأهلي يكثف مفاوضاته لضم هذا اللاعب

السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار أسوان (VIP) بدون إحدى عرباته

وكيل أفشة، الزمالك يستقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات

بسبب تطاير الزيت من المحرك، إصابة سائق قطار الإسكندرية - مطروح بحروق بمحطة رأس الحكمة

تطور جديد في ملف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

اقتراح برلماني لتعديل شروط التعيين في الوظائف الحكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

ما حكم العمرة في شهر صفر وفضائلها

من قصص القرآن الكريم، كيف وصف الله سيدنا إبراهيم الخليل؟

المزيد
الجريدة الرسمية