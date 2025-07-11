الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة طفلين في حريق داخل شقة بالقليوبية

إصابة طفلين في حريق
إصابة طفلين في حريق داخل شقة بعقار بالقليوبية،فيتو

أصيب طفلان، اليوم الجمعة، في حريق نشب داخل شقة بالطابق الخامس في عقار مكون من 6 طوابق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

بسبب عدم استكمال الأوراق، استبعاد مرشحين من المتقدمين لانتخابات الشيوخ في القليوبية

خدمات المواطنين كانت هتتعطل، تدخل عاجل لمحافظ القليوبية لمنع فصل التيار الكهربائي عن بنها

وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق، وذلك لبيان أسباب الحريق وظروفه وملابساته، كما طالبت بتحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية القليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي العقار، عقب الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وذلك تحت إشراف اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، وبقيادة المقدم أحمد حامد والنقيب حمادة خيري.

وأسفر الحريق عن إصابة طفلين بحالة اختناق، وهما عمر راضي حسين، 4 سنوات، وحمزة راضي حسين، 8 سنوات، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق اندلع بسبب اشتعال النيران في أنتريه داخل الشقة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اصابة طفلين في حريق داخل شقة بعقار بالقليوبية،فيتو 
إصابة طفلين في حريق داخل شقة بعقار بالقليوبية،فيتو 
اصابة طفلين في حريق داخل شقة بعقار بالقليوبية،فيتو 
إصابة طفلين في حريق داخل شقة بعقار بالقليوبية،فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية محافظ القليوبية القليوبية بنها العلا

مواد متعلقة

بسبب عدم استكمال الأوراق، استبعاد مرشحين من المتقدمين لانتخابات الشيوخ في القليوبية

خدمات المواطنين كانت هتتعطل، تدخل عاجل لمحافظ القليوبية لمنع فصل التيار الكهربائي عن بنها

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

الأكثر قراءة

أول رد فعل من مصطفى محمد على أنباء انتقاله إلى الأهلي

رسالة غامضة من حامد حمدان بعد رفض إدارة بتروجت انتقاله إلى الزمالك

بدء عمليات تبريد حريق دبي مول بالشيخ زايد بعد إخماده (صور)

نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"فيتو" سبب منع شيرين من زيارة فضل شاكر

تفاصيل جلسة نجم الأهلي مع محمد يوسف للرحيل عن الفريق

رسميا، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة لتسهيل إجراءات التصويت على الناخبين

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

لماذا سمي سيدنا جبريل عليه السلام بـ روح القدس؟

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حديث «شاوروهن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء توضح

رئيس جامعة الأزهر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة من كنوز الدعاء النبوي لهذا السبب (فيديو)

لماذا سمي سيدنا جبريل عليه السلام بـ روح القدس؟

المزيد
الجريدة الرسمية