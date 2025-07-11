إصابة طفلين في حريق داخل شقة بالقليوبية

أصيب طفلان، اليوم الجمعة، في حريق نشب داخل شقة بالطابق الخامس في عقار مكون من 6 طوابق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق، وذلك لبيان أسباب الحريق وظروفه وملابساته، كما طالبت بتحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية القليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي العقار، عقب الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وذلك تحت إشراف اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، وبقيادة المقدم أحمد حامد والنقيب حمادة خيري.

وأسفر الحريق عن إصابة طفلين بحالة اختناق، وهما عمر راضي حسين، 4 سنوات، وحمزة راضي حسين، 8 سنوات، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق اندلع بسبب اشتعال النيران في أنتريه داخل الشقة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة طفلين في حريق داخل شقة بعقار بالقليوبية،فيتو

إصابة طفلين في حريق داخل شقة بعقار بالقليوبية،فيتو

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