ضبطت فرق التفتيش التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية كميات من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة موسعة بمدينة العبور، نفذتها الإدارة الصحية بالمدينة، في إطار خطة شاملة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية وضمان سلامة المعروض من السلع.

ضبط 125 كيلو أغذية فاسدة في العبور وتوصية بغلق 3 منشآت غذائية بالقليوبية

الحملة التي جرت تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور، وبالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بقيادة الدكتور محمد علي والمراقب العام محمد صبحي، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وبمشاركة فريق مكتب الأغذية بمدينة العبور، حيث تمكنت من ضبط 125 كجم من المواد الغذائية المتنوعة بين دواجن وعصائر ومنتجات ألبان، تبين أنها فاسدة وتظهر عليها علامات التلف الواضح.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وسحب عينات منها لتحليلها بمعامل بنها، التي أثبتت أن تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي. كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر صحية ضد منشآت مخالفة، ومحاضر أخرى لعدد من العاملين ممن لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، فضلًا عن إعدام 20 كجم من الأغذية الفاسدة، والتوصية بغلق ثلاث منشآت غذائية تفتقر إلى التراخيص الرسمية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

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