بسبب عدم استكمال الأوراق، استبعاد مرشحين من المتقدمين لانتخابات الشيوخ في القليوبية

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة وأمانة سر ياسر جاد امين المحكمة كشوف المرشحين المبدئية استعداد لبدء تلقي الطعون، حيث تقرر استبعاد مرشحين اثنين ممن تقدموا في أيام فتح باب الترشح الذي أغلق أمس الخميس ليستقر عدد المرشحين في القائمة على 13 مرشحا بعد استبعاد كل من أحمد الراعي مستقل وجلال حامد من حزب المصريين الأحرار لعدم استيفاء الأوراق.

كشوف المرشحين لانتخابات الشيوخ بالقليوبية

واعلنت هيئة المحكمة تعليق كشوف المرشحين نموذج «4 ش فردي» لمرشحي القليوبية في بهو المحكمة ومدخل المستشارين وأمام المحكمة حيث تم استبعاد أرقام 12 و15 من الكشوف تمهيدا لبدء مرحلة الطعون وإعلان الكشوف النهائية مع حلول 18 يوليو الجاري

وكشفت الكشوف المبدئية عقب إعلان القائمة المبدئية بعد استبعاد مرشحين اثنين من المنافسة علي المقاعد الفردية وعددها 5 مقاعد أن المرشحين الذين تقدموا للجنة وقبول ترشيحهم واستوفوا أوراق الترشح هم

1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يخوض الانتخابات لاستكمال مسيرته كنائب للدورة الثانية على التوالي وحصل علي رقم 1 ورمز القلم

2- هشام حسيني مرشح حزب مستقبل وطن من قليوب رقم 2 رمز الكتاب

3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن ويعمل صحفيا بالأهرام رقم 3 سنبلة قمح

4- محمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن من مدينة القناطر الخيرية رقم 4 رمز التاج

5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية رقم 5 رمز سيارة

6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر رقم 6 رمز أسد

7- عماد محرم - مستقل - العمار مركز طوخ - مفتش آثار بالقليوبية رقم 7 رمز كف

8- محمد مسعد عليمي - حزب النور - بنها رقم 8 رمز الفانوس

9- سعد محمد طه مستقل من قليوب رقم 9 رمز صقر

10- الدكتورة عزيزة السيد فردي مستقل رقم 10 رمز شمعة

11- مدحت الجارحي مستقل من شبرا رقم 11 رمز مدفع

12 - خالد فرج مهدی محمد شومان مدير مستشفى طوخ مستقل رقم 13 رمز كاميرا

13- نجيب محمد عمر محمد عمر محاسب قانوني رقم 14 رمز المتحف المصري

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