السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بقليوب (صور)

اندلاع حريق بشقة
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالطابق الأول علوي، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

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السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بقليوب

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في شقة بالدور الأول علوي بأحد العقارات السكنية بمدينة قليوب. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل حجرة أطفال بالشقة، ما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة بالكامل، من أثاث ولُعب وملابس، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى بقية الشقة أو الشقق المجاورة.

 جهود الإطفاء والتأمين للسيطرة علي حريق بقليوب 
واصل رجال الحماية المدنية  القليوبية أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان حفاظًا على سلامة المواطنين، وسط متابعة دقيقة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمدينة.

معاينة موقع حريق شقة سكنية بقليوب 
ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وتقدير حجم الخسائر.

اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 
اندلاع حريق بشقة بقليوب القليوبية،فيتو 

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القليوبية أخبار محافظة القليوبية قليوب

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