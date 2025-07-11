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رياضة

كرة اليد، تعرف على مجموعات بطولة العالم للناشئين في مصر

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، فيتو

كرة اليد، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو

المجموعة الثالثة:  صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا

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