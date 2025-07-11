تسجيل لجنة تمريض أسيوط بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض رسميًا لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في خطوة مهمة تُجسد التزام الجامعة بمعايير النزاهة والشفافية، وحرصها الدائم على توفير بيئة بحثية تلتزم بأعلى معايير الأخلاقيات العلمية والإنسانية، بما يُسهم في تعزيز جودة الأبحاث الطبية والارتقاء بها محليًا ودوليًا.

استيفاء المعايير المعتمدة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية

وتُعد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض هي اللجنة الثالثة على مستوى جامعة أسيوط التي تحصل على هذا التسجيل المهم، بعد كليتي الطب والصيدلة، وذلك عقب استيفائها جميع الاشتراطات العلمية والمعايير المعتمدة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح محمد عبد الله، عميد الكلية، والدكتور إكرام إبراهيم محمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عواطف السيد أحمد، أستاذ تمريض الأطفال ومقررة اللجنة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تسجيل لجنة أخلاقيات البحوث بكلية التمريض بجامعة أسيوط يُمثل إضافة نوعية للجامعة، ويعكس مدى التزام الكلية بتطبيق المعايير الأخلاقية في البحوث الطبية والتمريضية، ويُجسد ريادتها المؤسسية، كما يُعد خطوة داعمة نحو تعزيز جودة البحوث العلمية، وحماية حقوق المشاركين، وتوسيع نطاق الأبحاث الملتزمة بالأخلاقيات محليًا ودوليًا.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية الجامعة الاستراتيجية، التي تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، وتركز على دعم المشروعات البحثية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي وخدمة المجتمع، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والحقوق الفكرية والإنسانية لجميع أطراف العملية البحثية.

من جانبه، أعرب الدكتور جمال بدر عن تقديره لهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن تسجيل لجنة كلية التمريض يُعد محطة مهمة في مسيرة الكلية البحثية، ويُبرز حرصها على تطوير الأداء الأكاديمي وفق أفضل الممارسات الدولية، وهو ما سيفتح آفاقًا أوسع للتعاون البحثي محليًا وعالميًا.

فيما أكدت الدكتورة سماح محمد عبد الله أن تسجيل اللجنة المؤسسية بكلية التمريض يُعد دافعًا قويًا لاستكمال مسيرة التميز العلمي والبحثي، كما يُمثل خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الكلية في خدمة المجتمع الأكاديمي وتطوير الرعاية الصحية، مؤكدةً أن اللجنة تقوم بدور محوري في ضبط أطر البحث العلمي، ومتابعة المشروعات البحثية داخل الكلية وفق المعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يعزز من جودة البحوث الطبية ودور الكلية في خدمة المجتمع.

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