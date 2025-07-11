فريق بجامعة أسيوط ينجح في إنهاء معاناة رضيع مصاب بفتق الحجاب الحاجز تعذر علاجه

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط في إنهاء معاناة رضيع مصاب بفتق بالحجاب الحاجز منذ ولادته، وتعذَّر علاجه لعدة أشهر، جاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور ياسر فاروق مدير مستشفى الأطفال، والأستاذ الدكتور إبراهيم علي إبراهيم، رئيس قسم جراحة الأطفال.

رضيع يعاني من فتق بالحجاب الحاجز

كان مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط استقبل رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر، يعاني من فتق بالحجاب الحاجز منذ ولادته، وبعد عرض الحالة على الدكتور محمد حمادة تكروني، مدرس جراحة الأطفال وإصلاح العيوب الخلقية بالمنظار، اتُّخذ القرار بضرورة التدخل الجراحي بمنظار الصدر الجراحي.



تمكن الفريق الطبي الذي جاء برئاسة الدكتور محمد حمادة تكروني، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم علي إبراهيم، وقد عاونهم كل من الطبيب خالد صلاح عبداللاه، معيد بقسم جراحة الأطفال، والطبيب عبدالله علي عبدالله، والطبيبة علا جمعة، نواب بالقسم.

كما شارك فريق متميز من قسم التخدير تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد، رئيس القسم، وضم الدكتور محمود بهاء، مدرس بالقسم، والدكتورة تسبيح، مدرس مساعد بالقسم، ومن هيئة التمريض، آمال إمام، من إجراء جراحة دقيقة لإصلاح الفتق باستخدام منظار الصدر الجراحي، في عملية تعد الأولى من نوعها بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى.

استغرقت الجراحة حوالي ساعتين ونصف، وخرج الرضيع بعدها إلى العناية المتوسطة بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، حيث تعافى تماما خلال ٤ أيام فقط، ليغادر المستشفى بحالة مستقرة.

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