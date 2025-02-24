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ندوة تثقيفية بقصر ثقافة أسيوط للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية

ندوة تثقيفية بقصر
ندوة تثقيفية بقصر ثقافة أسيوط، فيتو
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نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس الأحد، ندوة تثقيفية بقصر ثقافة أسيوط بمحافظة أسيوط.

 

وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة بهدف توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم السياسية، وفي مقدمتها حق الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
 
شارك في الندوة التثقيفية وفد من الهيئة الوطنية للانتخابات ضم القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي.
 
وخلال الندوة، استعرض القاضي أحمد بنداري نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها واختصاصاتها، بالإضافة إلى آليات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على دور الهيئة في وضع استراتيجية العمل اللازمة لتنظيم وإجراء أي استحقاق دستوري. 
 
كما أكد أن الهيئة تمتلك خبرات متراكمة اكتسبتها بفضل نجاحها في إدارة وتنظيم العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها، مما يعزز قدرتها على تنظيم العمليات الانتخابية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والاحترافية.

 وحرص وفد الهيئة خلال الندوة علي تلقي أسئلة المشاركين والإجابة عنها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد علي أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية.

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