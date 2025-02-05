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محافظ أسيوط يتفقد معرض الفنون ببيت ثقافة منفلوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد بيت ثقافة منفلوط، فيتو

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بيت ثقافة منفلوط بميدان القلعة بمدينة منفلوط ضمن جولاته الميدانية على القطاعات المختلفة لمتابعة سير العمل والتعرف على الإمكانات المتاحة والعمل على تعظيمها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالثقافة ورفع الوعي بين المواطنين خاصة في القرى والنجوع تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والشاعر بهاء توفيق مدير بيت ثقافة منفلوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد بيت ثقافة منفلوط ومعرض الفنون 

وحرص محافظ أسيوط ـ خلال جولته ـ على تفقد بيت ثقافة منفلوط الذي يضم معرض الفنون ونادى التكنولوجية والمعلومات واستمع إلى شرح مفصل من مدير بيت الثقافة عن مهام البيت الذى يقوم بنشر الوعى الثقافي من خلال عقد مجموعة من الفعاليات الثقافية ورعاية وتنمية أصحاب المواهب المختلفة عن طريق نادى الأدب الذي يضم مجموعة من كبار الشعراء والأدباء على مستوى المحافظة فضلًا عن إنتاج مسرحية سنوية لصقل مواهب المسرحيين والموهوبين من أبناء منفلوط بالإضافة إلى عقد ورش فنية وأدبية مختلفة في كافة المجالات طوال العام بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، حيث يتناول خلال ندواته أهم الموضوعات والقضايا المجتمعية مثل مكافحة الزيادة السكانية وغرس الانتماء والمواطنة وأهمية التغذية السليمة وتقديم أنشطة لذوى الهمم.

وأكد محافظ أسيوط أهمية قصور الثقافة ودورها في رفع المستوى الثقافي والوعي لدى المواطنين في مختلف المجالات وتقديم مواد ثقافية مختلفة تنير عقول الشباب وتزيد من قدرتهم الإبداعية ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم وقيادة مستقبل الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة. 

محافظ أسيوط يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بسور مركز شباب منفلوط (صور)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منفلوط (صور )

ولفت محافظ أسيوط إلى الإهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات بقصور الثقافة خاصة التي تساهم في رفع ثقافة المواطنين وتساعد على القضاء على الجهل والتطرف مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للثقافة وتذليل العقبات أمام اكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها وصقل مهاراتهم وتنميتها حيث أن الثقافة جزء أساسي من مقومات التنمية المحلية ومضاعفة الإنتاج.

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