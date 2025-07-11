ترميم كوبري عزبة محمد يوسف ببني هلال في أسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق، لا سيما أعمال الصيانة والإصلاح للمنشآت الحيوية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ترميم كوبري عزبة محمد يوسف بقرية بني هلال

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، تابعت أعمال صيانة وترميم كوبري عزبة محمد يوسف بقرية بني هلال التابعة للمركز، والتي شملت إنشاء سور وقائي وإجراء الإصلاحات الإنشائية اللازمة، وذلك استجابة لمطالب الأهالي وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع منتصر هريدي، رئيس الوحدة المحلية بقرية مير، في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة الطرق والكباري بمختلف القرى والمراكز، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم وتذليل العقبات، بما يضمن تنفيذ المشروعات الخدمية بكفاءة عالية وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأضاف محافظ أسيوط أن الاستماع إلى مطالب المواطنين والاستجابة لها يمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل المحلي، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالجودة والمعايير الفنية، وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو على أرض الواقع.

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