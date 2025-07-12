بقت فحمة، حريق يلتهم شقة سكنية بالقليوبية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، السيطرة علي حريق شقة سكنية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق شقة سكنية بالقليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ من مواطن بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى عقار مكون من خمس طوابق بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة الرائد صبرى السيد وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق فى غرفه نوم داخل شقة بالطابق الثانى فى عقار مكون من خمس طوابق بمنطقة الروضة - المساكن الجديدة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقليوبية، فيتو

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقليوبية، فيتو

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