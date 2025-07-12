السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بقت فحمة، حريق يلتهم شقة سكنية بالقليوبية (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، السيطرة علي حريق شقة سكنية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بسبب عدم استكمال الأوراق، استبعاد مرشحين من المتقدمين لانتخابات الشيوخ في القليوبية

المؤبد لبائع وعامل وتغريمهما 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات القليوبية

السيطرة على حريق شقة سكنية بالقليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ من مواطن بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى عقار مكون من خمس طوابق بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة الرائد صبرى السيد وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق فى غرفه نوم داخل شقة بالطابق الثانى فى عقار مكون من خمس طوابق بمنطقة الروضة - المساكن الجديدة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

السيطرة علي حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقليوبية، فيتو
السيطرة علي حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص قسم شرطة اول شبرا الخيمة أول شبرا الخيمة

مواد متعلقة

بسبب عدم استكمال الأوراق، استبعاد مرشحين من المتقدمين لانتخابات الشيوخ في القليوبية

معالجة الصدأ الظاهر بالحديد، محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كوبري مشاة وابور الثلج ببنها

القومي للمسرح يكشف تفاصيل دورته الـ 18 في مؤتمر صحفي

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

الأكثر قراءة

النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان (فيديو)

أمل جديد داخل عربيات "اتعجنت"، لحظة استخراج مصابي حادث سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي (فيديو)

كنا بنحبك وأنت بريئة، هجوم حاد على منة عرفة بسبب إطلالتها الجريئة في مراسي (صور)

آلاف الجنيهات، اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة "نقطة" راقصة بملهى ليلي بالإكراه في الدقي

عتاب ولوم من عضو الزمالك لـ محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي

اللقطات الأولى لسقوط 3 سيارات على المارة من أعلى الطريق الدولي في طنطا (فيديو)

طرابلس تشتعل، أرتال عسكرية وحشود ضخمة من الزنتان ومصراتة تزحف إلى العاصمة (فيديو)

اسم كبير، أول ضحايا "فضيحة" ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية