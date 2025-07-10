قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لبائع وعامل وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًّا بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

المؤبد لبائع وعامل وتغريمهما 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات القليوبية

الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

تعود أحداث القضية ليوم 2025/3/4 بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "حمادة ف م ا" 38 سنة بائع، و"عبد النبي ع ع إ"37 سنة - عامل، في الجناية رقم 3086 لسنة 2025 مركز قليوب المقيدة برقم 679 لسنة 2028 كلى جنوب بنها، لأنهما أحرزا جوهرًا مخدرًا (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الاتجار، كما أحرزا جوهرين مخدرين (أمفيتامين أحد مشتقات الفينيل أمين، حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أكد الملازم أول "محمد طارق محمد المغربي" - معاون مباحث مركز قليوب، أنه رأي المتهمين بالطريق العام يتناوبا تدخين سيجارة مشتعلة اشتم منبعثًا منها دخان لاحتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطهما وضبط من يد الأول السيجارة واطفأها وبتفتيشه عثر بحوزته على (30) كيس بكل جوهر الميثامفيتامين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي عدد ( 40 ) كيس بكل الجوهر المذكور وهاتف محمول، وبمواجهتهما اقرأ بإحرازهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتفين المحمولان لتسهيله اتصالًا والسيجارة للتعاطي.

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