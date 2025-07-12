السبت 12 يوليو 2025
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مصرع شخص اصطدمت سيارته برصيف محطة الأتوبيس الترددي بالقليوبية

مصرع شخص بالطريق
مصرع شخص بالطريق الدائري بالقليوبية، فيتو

شهد الطريق الطريق الدائري - اتجاه المرج أمام محطة الأتوبيس الترددي -  أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب، مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بالرصيف الخاص بمحطه الأتوبيس الترددي.

وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بالرصيف الخاص بمحطة الأتوبيس الترددي

تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد حامد، بورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكي في الرصيف الخاص بمحطة الأتوبيس الترددي ووفاة قائد السيارة بالطريق الدائري - اتجاه المرج - أمام محطة الأتوبيس الترددي -  أم بيومى بدائرة مركز قليوب.


انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة النقيب عدنان سمير وتم الدفع بسيارة إطفاء مدعومة بسيارة اسعاف وبالمعاينة والفحص اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحات "رقم ٩٢٨٥ ى ل ع" في الرصيف الخاص بمحطة الأتوبيس الترددي نتج عنه وفاة قائد السيارة يدعى "شعبان رمضان نصر سيد" وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث.

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الحماية المدنية بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مركز شرطة قليوب مستشفي قليوب

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