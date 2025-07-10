بـ 776 مليون جنيه، رياضة الجيزة تعلن حصاد المشروعات الاستثمارية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، تحقيق طفرة في المشروعات الاستثمارية بقطاعي الشباب والرياضة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلق مناخ جاذب للاستثمار الرياضي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة، أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمل وفق خطة زمنية طموحة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تستقطب المستثمرين وتخدم جميع الفئات العمرية.

وشدد أن الاستثمار الرياضي أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية، ويُعد أداة فعالة لتعظيم الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

بتكلفة 776 مليون جنيه، الشباب والرياضة بالجيزة تعلن حصاد المشروعات الاستثمارية

وأشار إلى أن المديرية شهدت خلال العام الماضي تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي أسهمت في تعظيم العائد الاقتصادي وتخفيف العبء على موازنة الدولة، ولقد حققت المديرية حصادً لاستثماراتها خلال العام الماضي بإجمالي 32 مشروعًا استثماريا، بقيمة انشائية بلغت 776 مليونا و400 ألف جنيه، وقيمة إيجارية 14 مليونا و451 ألف جنيه سنوي.

بتكلفة 776 مليون جنيه، الشباب والرياضة بالجيزة تعلن حصاد المشروعات الاستثمارية

وأوضح الدكتور الصبروط أن هناك عددًا من المشروعات الاستثمارية الجديدة يتم حاليًا إعداد كراسات الشروط لطرحها، ومن المتوقع أن تدر عوائد ضخمة على الهيئات الشبابية والرياضية، كما تم رصد تقدم ملحوظ في أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها، والتي قاربت على الانتهاء في عدد من المراكز.

بتكلفة 776 مليون جنيه، الشباب والرياضة بالجيزة تعلن حصاد المشروعات الاستثمارية

وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لرؤية وزارة الشباب والرياضة التي تسعى إلى رفع مستوى البنية التحتية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق التوازن بين الدور التنموي والخدمي للمراكز، وبين تطلعات الاستثمار والتطوير الذاتي.

بتكلفة 776 مليون جنيه، الشباب والرياضة بالجيزة تعلن حصاد المشروعات الاستثمارية

الشباب والرياضة تصدم مجلس الإسماعيلي بسبب استمارات سحب الثقة

من ناحية أخرى، وجهت مديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية، صدمة إلى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بعد إعلانهم فشل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، أكدوا خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي لم ينته طبقا لما أعلن مجلس الإدارة.

وأضافت المديرية: “يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو”، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي حتى 14 يوليو.

خطاب الشباب والرياضة إلى مجلس النادي الإسماعيلي

وكان النادي الإسماعيلي كشف في بيان رسمي، انتهاء الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي وذلك طبقًا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي بتاريخ 3 يوليو 2025 بشأن آخر موعد لتقديم التوقيعات وفقًا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية.

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