السبت 12 يوليو 2025
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دين ودنيا

هل يجوز نهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟، الأزهر للفتوى يجيب

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه “هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة في صلاة الجمعة ؟”.

 

هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟

 وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: 

الإنصاتُ لسماع الخُطبةِ واجبٌ؛ رجاءَ أنْ ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [متفق عليه]

 

ما حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة 

وفي الحديث نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.

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