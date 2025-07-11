خبايا هروب اللاعبين من التمثيل الدولي.. عمر خربين يكشف المستور.. ميسي ورونالدو في صدارة القائمة.. وإنذارات بوجبا مع اليونايتد تثير الإعلام الفرنسي

في عالم كرة القدم، يبقى شرف تمثيل المنتخب الوطني هو الحلم الأكبر لأي لاعب، لكن هناك وجوهًا مألوفة اختارت طريقًا آخر، فتعمّدوا الحصول على بطاقات صفراء بل وحتى حمراء، لأسباب مختلفة، من الإرهاق إلى الرغبة في إرضاء الأندية أو حتى رفض المشاركة في بطولات يعتبرونها "ثانوية" أو لأسباب أخرى سياسية كما فجرها السوري عمر خربين الذى كشف عن كواليس تعمده الغياب عن إحدى المباريات الفاصلة فى مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى إحدى النسخ.

عمر خربين نجم منتخب سوريا وبيراميدز السابق، فجر مفاجأة قوية بشأن غيابه عن مواجهة أستراليا في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2018، بعد 8 سنوات من تلك الواقعة.

وقال خربين في تصريحات إعلامية سُئل خلالها عما إذا كان تعمد الغياب عن مواجهة أستراليا الحاسمة، فأجاب: “للأمانة هذا صحيح، والأمور وقتها كان تُقاد بشكل سياسي”.

وتابع: "كان هناك أناس يتم جرحهم وأناس يتعرضون للقصف، لذا كنا نعيش شعور الخذلان".

وخاض منتخب أستراليا مواجهة حاسمة في ذلك الوقت بالملحق المؤهل إلى كأس العالم بروسيا، حيث احتاج نسور قاسيون إلى الفوز بهدف نظيف في مباراة العودة بعد التعادل بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب.

وتحصل خربين على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، ليغيب عن لقاء الإياب الذي انتهى بالنتيجة نفسها، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية وينجح الضيوف في تسجيل هدف الفوز، ليحرم سوريا من التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى بالتاريخ.

أزمة خربين لم تكن الاولى من نوعها بل سبقها العديد من الحالات المشابهة نستعرضها فى السطور التالية..

ليونيل ميسي – تصفيات كأس العالم 2018

في إحدى المباريات ضد تشيلي، تلقى ليونيل ميسي بطاقة صفراء، وخرجت بعض التقارير وقتها لتشير إلى أن ميسي تعمد هذا الإنذار كي يغيب عن المباراة التالية أمام بوليفيا، والتي تُلعب على ارتفاع شاهق ومعروف عنها صعوبتها البدنية. ميسي نفى بالطبع، لكن الجدل لم يهدأ.

نيمار – أولمبياد 2016 قبل كوبا أمريكا

رغم رغبته في تمثيل البرازيل، فضّل نيمار المشاركة في أولمبياد ريو على حساب كوبا أمريكا، وتردد وقتها أن اللاعب تعمّد الغياب عن البطولة القارية باتفاق مع برشلونة، لتفادي الإرهاق والمشاركة في حدث يقام على أرضه.

كريستيانو رونالدو – دوري الأمم الأوروبية 2018

رغم أنه لم يحصل على بطاقة، فإن كريستيانو رونالدو أثار الجدل بغيابه "الاختياري" عن بعض التجمعات الدولية مع البرتغال، ما فُسّر بأنه لتوفير الراحة بعد انضمامه ليوفنتوس. البعض وصف ذلك تهربًا "نظيفًا"!

بول بوجبا – فرنسا

في عدة مناسبات، ظهر أن بول بوجبا كان يحصل على إنذارات "بسهولة" مع فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد قبل التوقف الدولي، وتحدث الإعلام الفرنسي عن أنه يفتعلها ليرتاح من التزامات المنتخب، خاصة في مباريات التصفيات ضد فرق ضعيفة نسبيًا.

كارلوس تيفيز – الأرجنتين

اشتهر تيفيز بتوتر علاقته مع الاتحاد الأرجنتيني، وفي إحدى المناسبات، نال إنذارًا بدا غريبًا جدًا بتأخره في تنفيذ رمية التماس! محللون أكدوا أنه تعمّده للغياب عن تجمع المنتخب آنذاك.

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