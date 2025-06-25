رسميًا، نيمار يمدد عقده مع سانتوس البرازيلي

أعلن نادي سانتوس البرازيلي الثلاثاء تمديد عقد نجمه الأول نيمار دا سيلفا.

ونشر النادي البرازيلي مقطع فيديو تشويقيًّا لـ "ساحر السامبا"، قبل أن يعلن رسميًّا عنتمديد عقده حتى نهاية 2025.

وقال سانتوس: "حيث بدأ كل شيء. حيث لن ينتهي أبدًا".

وتابع: "وقع نيمار هذا الثلاثاء (24 عامًا) عقد تجديد عقده مع سانتوس حتى نهاية عام 2025، مع إمكانية التجديد بعد انتهاء العقد".

نيمار يثير استياء جماهير سانتوس

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، غضب جماهير فريقه سانتوس، بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص رغم غيابه عن مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وكان نيمار انضم إلى سانتوس في يناير الماضي، حيث عاد للفريق البرازيلي بعدما رحل عنهم في 2013 إلى برشلونة، ليتعرض للإصابة قبل شهر تقريبًا، ولم يتواجد خلال هزيمة فريقه أمام فاسكو دا جاما بثنائية مقابل هدف، وقيل إنه كان يتلقى العلاج للتعافي من الإصابة.

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