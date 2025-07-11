6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة لوقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية الهامة ونشرتها الجريدة الرسمية، فضلا عن توجيهات رئاسية حاسمة للحكومة بشأن الطريق الدائري الإقليمي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولارات أمريكية.

قرار جمهوري بتخصيص قطع أراضٍ لاستخدامهما إقامة صوامع غلال

وصدر قرار رقم 356 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامهما فى إقامة صوامع غلال، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بهـا فـى هـذا الشأن.

قرار جمهوري بتخصيص قطع أراض لاستخدامها في توسعة مساجد وإقامة سوق تجاري

وصدر القرار رقم 358 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراض من الأراضى المملوكة للدولـة ملكيـة خاصة، ناحية مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، وذلك لصالح وزارة الأوقاف ومحافظة قنا، لاستخدامها في توسعة مساجد وإقامة سوق تجاري.

ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026

كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه).

أحمد الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقـم 359 لسنـة 2025 يُعين أحمد سعد على الشاذلى مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارًا من 1 /7 /2025.

وجاء نص القرار كالتالي:

(المــادة الأولى) يُعين السيد أحمد سعد على الشاذلي.. مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية.. لمدة عام اعتبارًا من 1 /7 /2025 (المــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

هيئة قناة السويس

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقـم 360 لسنـة 2025 يُعين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025

وجاء نص القرار كالتالي:

(المــادة الأولى) يُعين السيد/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد.. نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025 (المــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

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