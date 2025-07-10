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أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقـم 359 لسنـة 2025 يُعين أحمد سعد على الشاذلى.. مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية.. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025
وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 359 لسنـة 2025 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ قــــــرر: ( المــادة الأولى ) يُعين السيد/ أحمد سعد على الشاذلي.. مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية.. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025 ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 3 يوليـة سنة 2025) م. عبد الفتاح السيسي

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقـم 360 لسنـة 2025 يُعين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد.. نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025

وجاء نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 360 لسنـة 2025 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛ قــــــرر: ( المــادة الأولى ) يُعين السيد/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد.. نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025 ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 3 يوليـة سنة 2025) م. عبد الفتاح السيسي

ونشر القرارن في الجريدة الرسمية اليوم بالعدد رقم 28 أصلي.

 

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