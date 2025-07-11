بعد غياب 12 عاما، تشكيل اللجنة العليا للدورة 27 من بينالي الإسكندرية

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للدورة السابعة والعشرين لبينالي الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، والتي من المقرر تنظيمها في عام 2026، وذلك بعد غياب دام 12 عامًا عن أحد أعرق الفعاليات الفنية الدولية التي تستضيفها مصر.

تفاصيل تشكيل اللجنة العليا

تضم اللجنة العليا للبينالي نخبة من الكفاءات الفنية والثقافية، حيث ترأسها:

الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بصفته رئيسًا عامًا للبينالي.

الدكتور مصطفى عبد المعطي، رئيسًا للجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من:

الفنان جمال حسني

الدكتورة أمل نصر

الفنانة علياء الجريدي

حسنة رشيد

مي الديب

رشيد كامل

أحمد الشابوري

لمياء كامل

هشام الخازندار

المهندس وليد عرفة

أمنية عبد البر

الفنان معتز نصر (قوميسيرًا عامًا)

الدكتورة سلوى حمدي

الدكتور علي سعيد

ممثل عن محافظة الإسكندرية

ممثل عن وزارة السياحة والآثار

من المقرر أن تعقد اللجنة العليا أولى اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025. وسيناقش الأعضاء خلال هذا الاجتماع الإطار العام للدورة الجديدة، بالإضافة إلى تحديد جدول الأعمال والخطوات التنفيذية اللازمة للمشاركات المصرية والدولية.

ومن المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفي لاحقًا للإعلان عن كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالدورة المرتقبة للبينالي، والتي تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الفنانين المصريين للتفاعل مع التيارات الفنية المعاصرة.

عودة بينالي الإسكندرية تؤكد التزام وزارة الثقافة بدعم وتنشيط المشهد الفني المصري والدولي، وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي وفني رائد في المنطقة.

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