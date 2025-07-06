الثقافة تنظم ورش فنية بمركز راتب صديق احتفاءً بتراث سيناء

ينظم قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة من الورش الفنية والثقافية المتنوعة، احتفاءً بتراث سيناء الغني وجمالياتها الفنية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، تحت شعار "تراثك ميراثك.. نصنع حياة بما ورثناه".

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتُقام الورش بـمركز راتب صديق الثقافي بمحافظة الجيزة، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتهدف إلى استكشاف ملامح الهوية السيناوية الأصيلة من خلال مجموعة من الأنشطة الإبداعية المتنوعة.

وتتضمن الورش، التي تشرف عليها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي والإدارة العامة للحرف التقليدية بقطاع الفنون التشكيلية، المحاور التالية:

التراث وسيناء أرض الفيروز، ورشة مخصصة لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والتاريخي لسيناء.

رسم وتصميم للأزياء في سيناء، ورشة تركز على استلهام الأزياء التقليدية السيناوية في تصميمات فنية معاصرة.

ورشة حكي "التاريخ والجغرافيا في خريطة سيناء"، فعالية لسرد قصص وحكايات تعكس تاريخ سيناء وجغرافيتها الفريدة.

ورشة الشعر العربي – الشعراء وأرض الفيروز، ورشة تحتفي بالشعر العربي الذي تغنى بسيناء وتراثها.

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