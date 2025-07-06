الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثقافة تنظم ورش فنية بمركز راتب صديق احتفاءً بتراث سيناء

مبادرة مصر تتحدث
مبادرة مصر تتحدث عن نفسها، فيتو

ينظم قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة من الورش الفنية والثقافية المتنوعة، احتفاءً بتراث سيناء الغني وجمالياتها الفنية. 

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، تحت شعار "تراثك ميراثك.. نصنع حياة بما ورثناه".

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. 

وتُقام الورش بـمركز راتب صديق الثقافي بمحافظة الجيزة، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتهدف إلى استكشاف ملامح الهوية السيناوية الأصيلة من خلال مجموعة من الأنشطة الإبداعية المتنوعة.

 

وتتضمن الورش، التي تشرف عليها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي والإدارة العامة للحرف التقليدية بقطاع الفنون التشكيلية، المحاور التالية:

التراث وسيناء أرض الفيروز، ورشة مخصصة لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والتاريخي لسيناء.

رسم وتصميم للأزياء في سيناء، ورشة تركز على استلهام الأزياء التقليدية السيناوية في تصميمات فنية معاصرة.

ورشة حكي "التاريخ والجغرافيا في خريطة سيناء"، فعالية لسرد قصص وحكايات تعكس تاريخ سيناء وجغرافيتها الفريدة.

ورشة الشعر العربي – الشعراء وأرض الفيروز، ورشة تحتفي بالشعر العربي الذي تغنى بسيناء وتراثها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيناء الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية مصر تتحدث عن نفسها مبادرة مصر تتحدث عن نفسها مركز راتب صديق الثقافي

مواد متعلقة

الفنون التشكيلية ينظم احتفالية كبرى لإحياء الذكرى 119 لحادثة دنشواي

الفنون التشكيلية تحتفي بـ 108 أعوام على ميلاد راتب صديق

الأكثر قراءة

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

يحمل سيفًا ويهدد المارة في سيارة، شاب يثير الرعب بالطريق الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية