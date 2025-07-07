المليجي عن واقعة سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية: الإبداع أساسه الصدق والأمانة

سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، علق الفنان الكبير الدكتور صلاح المليجى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق على واقعة سرقة الإعلامية مها الصغير لوحة "صنعت لنفسي أجنحة" للفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، والتي عرضتها في برنامج "معكم منى الشاذلي".

وشدد الدكتور صلاح المليجي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، على أن "الإبداع مبني على الصدق والأمانة والقيم والأخلاق، وهو مرتبط بسمو النفس البشرية، ولا يمكن أن يقابله التشويه".

وأعرب المليجي عن رفضه التام لأي عملية سرقة، مؤكدًا أن "انتشار الأعمال الفنية والثقافية على المنصات الإعلامية المختلفة يوجب على الجميع إدراك أن هناك قوانين تحمي الملكية الفكرية"،

وأضاف: "لو كان هناك قانون رادع يحاسب على هذه الأفعال، سيفكر السارق ألف مرة قبل أن يدعي ملكية عمل ليس له".

سرقة مها الصغير محاولة لتحقيق انتصار زائف أو مجرد تجمل

في تحليله لدوافع مها الصغير، اعتبر المليجي أن ما قامت به قد يكون "مجرد محاولة لتحقيق أي انتصار في أي جبهة"، واصفًا ذلك بـ "المرض"، وأوضح: "هذه حالة خاصة، لا نرجعها إلا لضعف الشخصية، ورغبة في ادعاء أي انتصار بغض النظر عما إذا كان سيظهر أم لا".

كما أشار إلى أن سهولة كشف الزيف في عصرنا الحالي، بفضل الإنترنت ومحركات البحث، تجعل مثل هذه المحاولات مكشوفة بسرعة، وضرب مثالًا بطلابه الذي يستخدم البحث البصري على جوجل للكشف عن أي سرقة علمية في اللوحات المقدمة له.

وربط المليجي بين حادثة مها الصغير وقضية الفنانة غادة والي التي اتهمت بسرقة أعمال فنية، معتبرًا أن دافع مها الصغير قد يكون "التجمل"، بينما يرى أن غادة والي كانت تخطط "للتربح" من الأعمال المسروقة، وأكد أن "أي دافع للتجمل أو التربح لا يبرر سرقة الأعمال الفنية".

وشدد الفنان التشكيلي الكبير على أهمية الأمانة والمصداقية في العمل الإعلامي، قائلًا: "لا إعلامي، ولا صحفي، ولا أي شخص مسؤول عن رأي أو معلومة، يجوز له أن يخرج ويقول أي كلام وخلاص".

المليجي: ما قامت به مها الصغير قام بهز مصداقيتها

وعبر المليجي عن اعتقاده بأن مها الصغير قد ظنت أن الثقافة المصرية لن تكشف أمرها، لكنه أكد أن "الأمور لم تعد كما كانت في الماضي، وأصبح من السهل جدًا على الناس كشف الزيف" وحذر من أن مثل هذه الأفعال تهز مصداقية الشخص في كل ما يقوله.

واختتم المليجي حديثه برسالة قوية: "عيب أن تخرجي وتقولي إن هذا عملك، فهذا يسئ إلى أي شخص وليس للفن المصري، لأنه ينافس فنانين عالميين"، وأضاف: "لو كان هناك قانون قوي يقول إن من يسرق سيتعرض لعقوبة، سيمنع ذلك الكثير من الأخطاء".

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