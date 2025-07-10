الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

موقف الأهلي من العرض الأمريكي الجديد للتعاقد مع وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

كشف مصدر داخل الأهلي عن موقف النادي من عرض فريق كولومبوس كرو الأمريكي للتعاقد مع وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه رفقة الأحمر في كأس العالم للأندية.

وكان الصحفي الأمريكي، توم بوجرت، كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن وسام أبو علي من بين الأسماء التي يدرسها نادي كولومبوس كرو الأمريكي، للتعاقد معها هذا الصيف، في ظل بحثهم عن صفقة هجومية من العيار الثقيل.

موقف الأهلي من العرض الأمريكي للتعاقد مع وسام أبو علي

وقال المصدر إن الأهلي لن يغير قراره وسيظل متمسكا بمبلغ 10 ملايين دولار، من أجل السماح لـ وسام أبو علي بالرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الحالية، ودون ذلك سيبقى اللاعب في صفوف الأحمر خاصة وأن عقده ما زال ممتدا مع النادي حتى موسم 2028.

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي 

فيما قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تحرك جديد من إدارة النادي لترضية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعثر رحيله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي وهو البحث عن عقد إعلاني جديد لرفع الراتب السنوي للاعب من أجل الاقتراب من نظيره الذي كان معروضا عليه من أندية عربية، مؤكدا أن عقد وسام أبو علي قد يصل إلى مليون ونصف دولار سنويا بعد ترضيته. 

ويعيش الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي حالة نفسية سيئة وفقا لمصدر مقرب منه بسبب تعثر انتقاله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي. 

وقال المصدر: الوصل الإماراتي أغلق باب المفاوضات مع مهاجم الأهلي كما تراجع الريان القطري أيضا عن رغبته في الاستمرار بالمفاوضات بسبب شروط الأهلي المالية للموافقة على إطلاق سراح اللاعب. 

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