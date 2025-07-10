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محافظات

محافظ الفيوم: إضافة 3000 فرصة جديدة إلى سوق العمل

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

قال محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، إننا في الأمتار الأخيرة لإنهاء موافقات انشاء مصنع  السويدي للكابلات والأسلاك، بمنطقة الاستثمارات الحرة بمنشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، لتضيف 3000 فرصة عمل جديدة لسوق العمل بالمحفظة، بخلاف 3000 فرصة عمل أخرى وفرها مصنع ياكازكى لصناعة ضفائر السيارات الكهربائية، جاء ذلك أثناء لقاء الصحفيين ومراسلي الصحف.

 توصيل الغاز الطبيعي للقرى

وأضاف محافظ الفيوم  أن الغاز الطبيعي سيدخل معظم قرى المحافظة خلال 7 أشهر بعد وصول حد الغاز لضغط 80 بار، وهو ما يعتبر نقلة جديدة لتطوير القرى في الفيوم، كما يتم العمل علي الانتهاء من المشروعات المتوقفة خلال الفترة المقبلة، وتنتهي مشروعات الصرف في المرحلة الأولى من حياة كريمة آخر العام الجاري.

 

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وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم طرح منظومة النظافة الجديدة على الشركات الراغبة، خلال أسبوعين، وبعد رسو المناقصة على إحدى الشركات ينتهي تلقائيا كل الامتيازات التي منحتها المحافظة للجمعيات الأهلية، ويقتصر تمثيل رسوم النظافة على شركة الكهرباء فقط.

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