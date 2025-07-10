يديعوت أحرونوت: جيش الاحتلال يمدد خدمة آلاف الجنود

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تمديد خدمة آلاف الجنود النظاميين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يمدد خدمة آلاف الجنود



وأكدت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن قرار تمديد الخدمة يشمل جنود كتائب الاستطلاع التابعة لألوية المشاة وجنود المدفعية.

وفي السياق ذاته قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن حكومته تسعى لتحرير جميع الأسرى المختطفين دفعة واحدة، لكنه أوضح أن "الأمر يتم على مرحلتين، وليس دائما بأيدينا".

نتنياهو: إسرائيل ستدخل مفاوضات لإنهاء حرب غزة بشكل دائم

وأضاف نتنياهو في تصريحاته، أن إسرائيل ستدخل مفاوضات تهدف إلى إنهاء دائم لحرب غزة، مشددًا على أن ذلك "يجب أن يتم وفقًا لشروطنا"، في إشارة إلى تمسك حكومته بإملاءات محددة في أي تسوية مستقبلية.

نتنياهو يكشف عن سعى الاحتلال لنزع سلاح حركة حماس

وأوضح أن نزع سلاح حركة حماس عبر المفاوضات سيكون خطوة جيدة، لكنه أكد بلهجة حاسمة: "إذا لم يتم ذلك عبر التفاوض، فسنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا وجعل غزة منزوعة السلاح".

نتنياهو: تفوقنا في دخول محور فيلادلفيا

وفي إشارة إلى محور فيلادلفيا الحدودي، وزعم نتنياهو: "قالوا لنا إننا لن نستطيع دخول محور فيلادلفيا، لكننا تفوقنا في ذلك"، مدعيا أن ذلك إنجازًا عسكريًا يعزز من موقع إسرائيل التفاوضي.

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