الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يرصد صاروخا من اليمن

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخا أطلق من اليمن.

 جيش الاحتلال يرصد صاروخا من اليمن

وفي السياق ذاته، قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي باليمن، خلال كلمة تلفزيونية اليوم الخميس: إسنادنا لغزة مستمر ونفذنا هذا الأسبوع عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق حربية.

وأضاف عبد الملك الحوثي: شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش متوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك.

وتابع: قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة، ولا يمكن السماح لأي شركة بنقل البضائع للعدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه.


وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف مطار اللُّدِ في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوعِ "ذوالفقار"، حيث حققت العملية هدفَها بنجاح وتسببت في سماع دوى صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة وهرولة ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطارِ.

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اليمن جيش الاحتلال الحوثى

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