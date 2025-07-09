إعلام عبري: إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية يعقد مفاوضات غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة قولها، إن إصرار إسرائيل على البقاء العسكري في محور موراج ومحور فيلادلفيا ومحيط مدينة رفح، يمثل عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق نهائي، رغم إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات الجارية.

عقدة الوجود الميداني جنوب غزة

وأشارت المصادر، إلى أن الإصرار الإسرائيلي على الاحتفاظ بمواقع في جنوب قطاع غزة، خاصة على امتداد محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، يثير تحفظات شديدة لدى الجانب الفلسطيني، ويُعد من أبرز نقاط الخلاف الجوهرية في الجولة الحالية من التفاوض.

وأوضحت التقارير أن هناك تقدمًا نسبيًا في الملفات الإنسانية والإغاثية، وأيضًا بشأن آليات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المؤقت، إلا أن الخلاف بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي يهدد بتجميد التفاهمات، ما لم يتم التوصل إلى صيغة توازن بين مطالب الطرفين.

جهود الوسطاء لتقريب وجهات النظر فى المفاوضات

وتواصل الأطراف الوسيطة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر وقطر، جهودها لتقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات، وسط ضغوط دولية متزايدة لتحقيق تهدئة دائمة في القطاع، ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة.

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