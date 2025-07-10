أخبار مصر اليوم.. كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة.. صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس

أخبار مصر اليوم، نشر قسم الأخبار عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها معكم في النشرة التالية:

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025 – 2026 م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف – ش. شوبير – ميدان الحلمية – القاهرة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2024 – 2025 م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة).

مصر تدعو الصين لضخ استثمارات جديدة في السيارات الكهربائية وتحلية المياه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

نجاح إجراء جراحة نادرة لعلاج عيب خلقي لطفل بمستشفى المنيرة العام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى المنيرة العام في إجراء جراحة نادرة لعلاج عيب خلقي بمستشفى المنيرة العام لطفل يبلغ من العمر 15 عاما.

السياحة توضح تفاصيل وملابسات نشوب حريق محدود بفندق شهير بالزمالك

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل نشوب حريق بـ فندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، مشيرا إلي أن الحريق كان محدودًا جدًا ونشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة على مساحة من النجيلة الصناعية الموجودة به، مما أدى إلى سرعة اشتعال النيران في جزء محدود من الميزانين خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس مما نتج عنه تصاعد دخان كثيف.

صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس و175 ألف جنيه لكل مصاب

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب.

قمر الرعد يزين سماء الليلة

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن قرص القمر يصبح بدرا كامل الاستدارة اليوم 10 يوليو، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

الصحة توضح خدمات الخط الساخن 105 ومواعيد العمل به

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم خدمات الخط الساخن 105 للمواطنين ومواعيد العمل به.

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور علي بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري بشأن تدخل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في زيادة سعر قطعة أرض عليه بالساحل الشمالي.

التعليم العالي تجيب عن 13 سؤالا بشأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات 2025، اعتبارا من السبت القادم 12 يوليو 2025، على أن ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 24 يوليو.

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