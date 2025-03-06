الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

قمر الدود، ما لا تعرفه عن بدر رمضان 2025

القمر،فيتو
القمر،فيتو

 أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة في 14 مارس، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

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بدر شهر رمضان 2025

 وقال تادرس إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 12 إلى 16 مارس

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدود، حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
 

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الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شهر رمضان 2025 شهر رمضان رمضان 2025 معهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس

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