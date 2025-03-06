قمر الدود، ما لا تعرفه عن بدر رمضان 2025

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة في 14 مارس، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.



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وقال تادرس إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 12 إلى 16 مارس

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدود، حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.



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