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تنسيق الجامعات 2025، موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث أعلن مكتب التنسيق إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

 

موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات

في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه، على الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المُحددة من قبل مكتب التنسيق.

 

7 خطوات لسداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 

1. يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

2. لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد  بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني

 

3. في حالة اختيار السداد عبر منافذ التحصيل، ستصلك رسالة على الهاتف أو البريد الإلكتروني برقم المدفوعة الخاص بك، ولا يمكن تعديله بعد ظهوره، ويُخصص كل رقم لاختبار واحد فقط، وعليك التوجه لأحد منافذ شركات التحصيل لسداد المبلغ لصالح خدمة اختبار قدرات التنسيق.

4. في حالة السداد بكروت الدفع المسبق أو الائتمان وظهور رسالة "حدث خطأ أثناء التنفيذ، لم يتم تنفيذ المدفوعة"، فهذا يعني رفض العملية من البنك لأسباب مثل: عدم وجود رصيد، أو عدم صلاحية البطاقة للإنترنت. أو إدخال بيانات خاطئة في هذه الحالة، على الطالب إعادة السداد ببطاقة أخرى أو التواصل مع البنك المصدر.

 

5. بعد إتمام السداد عاود الدخول إلى موقع حجز مواعيد اختبارات القدرات العرض وطباعة موعد الامتحان قبل طلب إجراء أي حجز آخر.

6. لا يسمح بالاسترداد بعد سداد رسوم الاختبارات وإتمام حجز موعد.

7. في حال اتمام السداد والدخول الي موقع الحجز وعدم ظهور موعد ومكان الاختبار أو حدوث مشاكل أخرى يرجي الاتصال بمركز الدعم الفني علي رقم تليفون (15999) وسيتم دراسة المشكلة وطريقة معالجتها.

8. احتفظ بصورة من كافة الأرقام والبيانات لعمليات الحجز والسداد التي تظهر على شاشة البرنامج.

 

 قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

  • كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
  • كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).
  • كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
  • كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
  • كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
  • كليات علوم الرياضة.

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