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خالد عبد الغفار: التوسع في الخدمات الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث التوسع بالخدمات الطبية والعلاجية وتحسين جودة الخدمة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ورفع الوعي المجتمعي بالوقاية والتصدي لهذا المرض وتقليل فرص انتشاره بالكشف المبكر.

أكثر من 59 مليون سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على معدلات الإنجاز بالأنشطة والبرامج الخاصة بالمبادرة، حيث استقبلت المبادرة أكثر من 59 مليون سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية، منذ انطلاقها في يوليو 2019، وخلال الاجتماع، أكد الوزير على حرص ودعم الوزارة في تقديم الخدمات والأدوات اللازمة ذات الجودة والكفاءة لضمان التوسع واستدامة المبادرة والتطوير من آليات الكشف المبكر.

التوسع في خدمات صحة المرأة

 

واستكمل المتحدث الرسمي، أن آليات التوسع في خدمات صحة المرأة، تمت بناءً على دراسات أعدتها اللجان العلمية بالمجالس الطبية المتخصصة بالتنسيق مع اللجان العملية للمبادرة، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، وجه بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لوضع رؤى مستقبلية تضمن تحقيق المستهدف بنشر وتكثيف الخدمات الطبية والعلاجية للمبادرة، كما وجه أيضًا بتكثيف الحملات التوعوية بأعمال المبادرة، وأهمية الكشف المبكر للوقاية من الأورام السرطانية وتخفيف أعداد الإصابة.

 

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حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون لطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة.

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