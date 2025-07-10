لا يعرفون الناس!

الدكتور مصطفى مدبولي له تصريحات صحفية أمس ليست مطمئنة، لأنها تشي بأن الحكومة لا تعرف عموم المصريين.. لقد تعهد بتوجيه مساكن المستأجرين الذين سيطردون من منازلهم بعد سبع سنوات بنظم مختلفة، إيجار أو إيجار تمليكي أو تمليك!



دعنا بالطبع من أن حكومته لن تكون موجودة بعد سبع سنوات، وأنه ستكون هناك حكومة أخرى غيرها لن تكون ملزمة بوعود الحكومة الحالية،َ ولنركز على مضمون وجوهر التصريحات أو جوهر تلك التصريحات، وهي قدرة هؤلاء المستأجرين على دفع الإيجار المطلوب أو أقساط التمليك.



إن رئيس البرلمان طلب معلومات من الحكومة بخصوص قدرة الحكومة على الوفاء بالمساكن البديلة، وأعضاء في البرلمان طلبوا معلومات أخرى حول الأوضاع الاقتصادية لهؤلاء المستأجرين، والحكومة لم تقدم هذه المعلومات..

لكن نواب أشاروا إلى أن قدرات العديد من المستأجرين المالية لا تقوى على بدائل الحكومة. وهذا يعني أن الحكومة لا تعرف كما ينبغى حال الناس الذين تدير شئونهم.. ولذلك تتصرف وتقرر ما لا يناسبهم أو يتلاءم مع أحوالهم.



وإذا كانت الحكومة تعرف حال عموم الناس لاختلف الأمر ولكان تم تعديل القانون قبل إصداره.. ولا كانت الحكومة أفرطت في وعود تعرف أن غيرها هو الذى سيكون عليه تنفيذها! بل لكانت هناك قرارات أخرى وسياسات أخرى تستند إلى هذه المعرفة.

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