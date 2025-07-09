توقف كثيرون أمام ما حدث في البرلمان أثناء مناقشة قانون الإيجارات القديم.. ففي يوم قام البرلمان ورئيسه بتوجيه نقد شديد للحكومة لأنها جاءت بمشروع قانون للبرلمان بدون بيانات وبلا معلومات، وبدا إن البرلمان لن يوافق على مشروع القانون كما قدمته الحكومة، وأنه سيلزمه بتعديله خاصة المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية..

ولكن في اليوم التالى ورغم أن الحكومة لم تأت بالبيانات التى طلبها منها رئيس البرلمان ذاته، تغير الموقف تماما ووافق البرلمان على مشروع القانون الذى جاءت به الحكومة بدون تعديل مادة، بل حرف واحد منه ليصاب الناس بالصدمة والدهشة!



وهذا يُبين بوضوح أن الدولة لدينا تفتقد لمٌخرج سياسى يخرج لها مواقفها وقرارتها وسياساتها وخططها وأيضًا قوانينها.. فَلَو كان هناك مخرج سياسى لما شهدنا ما حدث في البرلمان من تحول لا يجد تفسيرا مستساغا ومرضيا لدى الناس من معارضة قوية للحكومة إلى تأييد كامل غير محدود لها، والفارق الزمنى ليلة واحدة!



أنا لا أتحد ث عما حدث في البرلمان فقط وإنما أتحدث عن أمور عديدة تربك الناس في فهمها وتهز الثقة فيمن يتصدرون المشهد السياسى وتؤثر بالسلب على حالة الرضا بين الناس.. الرضا على حالهم وعلى ما يجرى حولهم ويؤثر عليهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.



مثلا لو كان لدينا مخرج سياسى لما شهدنا ردود أفعال رسمية غير مقبولة جماهيريا بعد حادث الطريق الدائري الذى راح ضحيته فتيات شابات عاملات يشاركن في إعالة أسر فقيرة.



إن التعامل مع عموم الناس والحديث معهم فن، وفي الفن المخرج دوره مهم، بل يراه البعض أهم من دور مؤلف العمل الفنى ذاته.. وبالطبع من يتصدرون المشهد السياسى هم وليس المشاهدين الذين عليهم البحث عن المخرج السياسى المفتقد!

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