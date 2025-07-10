سلامة جمعة: الإسلام يحث على طلب العلم وأروقة الأزهر خير شاهد على عطاء العلماء

شارك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب للبنين بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: "التطورات الحديثة والمستقبلية في علم الروماتيزم".

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمر التطورات الحديثة والمستقبلية في علم الروماتيزم

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بالحضور مقدمًا لهم التهنئة بالعام الهجري الجديد، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في تخفيف الآلام للمرضي.

رئيس الجامعة: الإسلام يحث على طلب العلم وأروقة الأزهر الشريف خير شاهد على عطاء العلماء على مر التاريخ

وأوضح رئيس الجامعة أن الدين الإسلامي يحث على العلم وطلبه حيث كانت أول آية نزلت علي النبي: ﴿اقرأ﴾ وقوله تعالى: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشي الله من عباده العلماء﴾.



وأشار رئيس الجامعة أن أروقة الجامع الأزهر كانت تدرس فيها جميع العلوم والمعارف؛ حيث كانت هناك حلقات علمية للإمام الشافعي في الفقه والطب، وكذلك الشيخ الدمنهوري، أحد مشايخ الأزهر، كانت له مؤلفات في الطب والجيولوجيا بجانب العلوم العربية والشرعية، وأيضًا درس في أروقة الجامع الأزهر كل من الحسن بن الهيثم وابن خلدون.

وأكد رئيس الجامعة أهمية إنتاج العلم والمعرفة وألا نكون مجرد متابعين وفقط.

ووجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لدعمهم الكبير لقطاع الطب، لافتًا إلى أن ثمرة ذلك الدعم كانت اعتماد مستشفيات جامعة الأزهر من البورد العربي.

وأوضح صديق أن جامعة الأزهر ظهرت في جميع التصنيفات الدولية وكانت في المراكز المتقدمة، إضافة إلى ذلك احتلت المجلات العلمية في جامعة الأزهر الصدارة في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري؛ حيث حصلت 55 مجلة علمية من إجمالي 71 مجلة على تصنيف 7 من 7، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تقدم جامعة الأزهر في مختلف المجالات.

وأشاد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، أشاد بجهود قسم الروماتيزم والتأهيل الذي يعد من أوائل الأقسام في كليات الطب بالجامعات المصرية والعربية.

جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة بعد اعتمادها من البورد العربي

وأعلن أبو الغيط جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة بعد اعتمادها من البورد العربي مستشفيات معتمدة.

ووجه أبو الغيط الشكر إلي الدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والملقب بالأب الروحي للطلاب لجهوده في خدمة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور خالد عبد المعز، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل رئيس المؤتمر، أن المؤتمر السنوي للقسم يناقش الجديد والحديث في طرق التشخيص والعلاج للأمراض الروماتيزمية، ومنها: أمراض المفاصل الإلتهابية، ومنها: الالتهاب المفصلي الصدفي، والفقاري اللاصق، والمفاصل الروماتويدي والنقرس وغير ذلك من أمراض النسيج الضام والمناعة الذاتية والذئبة الحمراء وغير ذلك من حمى البحر المتوسط.

وقال رئيس المؤتمر: إن هناك 15 جلسة علمية تضم عديدًا من الأبحاث العلمية وثلاث ورش عمل، وحضور 150 أستاذًا جامعيًّا من كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وفي الختام تم تكريم الشخصيات التي أسهمت في دعم المؤتمر في نسخته الجديدة.

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